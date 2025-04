Przy tym obecnie walki na granicy trwają po obu jej stronach, bowiem Ukraińcy nadal utrzymują pozycje w rosyjskich obwodach kurskim i biełgorodzkim. – Ukraina wcale jeszcze nie przegrała bitwy w obwodzie kurskim – sądzi dowódca amerykańskich wojsk w Europie gen. Chris Cavoli. Jednocześnie rosyjskie dowództwo już zabiera stamtąd swoje jednostki i wysyła na inne odcinki frontu.

Na razie bez odpowiedzi pozostaje pytanie, dokąd je wiozą. Amerykańska CNN, powołując się na anonimowych oficerów ukraińskiego wywiadu, sądzi że kolejne rosyjskie natarcie nastąpi wiosną, ale na południu.

Niebezpieczeństwo może nadciągnąć z południa

Według CNN Rosjanie zbierają siły, by przełamać ukraiński front w stepach na południowy zachód od Pokrowska (którego nie mogą zdobyć już pół roku), by dotrzeć do terenów kolejnego obwodu ukraińskiego – dniepropietrowskiego. Byłby to kolejny kawałek Ukrainy do wymiany w negocjacjach, ale być może stamtąd spróbują atakować Zaporoże, które Putin wpisał już do swojej konstytucji jako rosyjskie miasto.

– Tam są ukraińskie linie obronne z polami minowymi, „zębami smoka”, stanowiskami artylerii. Atak przez te tereny to nie będzie spacer po parku – ocenia jeden z niezależnych zachodnich ekspertów.

Błąd w ocenie zamierzeń wroga może jednak drogo kosztować ukraińską armię – oba miejsca przewidywanych ataków są na przeciwległych końcach frontu i przy rosyjskiej przewadze w powietrzu trudno między nimi manewrować wojskami.