Wojna w Ukrainie: dyplomatyczne groźby i niepewność na froncie

Zarówno dla Delhi (sprowadza z Rosji ponad jedną trzecią importu ropy), jak i Pekinu brzmi to groźnie i nie wiadomo, jak zareagują. Chiny już znajdują się w konflikcie handlowym z USA, Indie robią wszystko, by go uniknąć. Pekin zaczął nawet szukać sojuszników w Europie przeciw USA (jak się wydaje na razie bez rezultatu), Delhi nie podejmuje na razie działań politycznych. Gdyby Indie i Chiny rozpoczęły wspólną kontrakcję, prezydentowi USA udałoby się niechcący pogodzić największych rywali w Azji.

Trump może za to liczyć na poparcie członków OPEC (głównie państw arabskich), gdyż objęcie sankcjami rosyjskiej ropy doprowadzi do skoku cen surowca.

Przygotowania do ofensywy zamiast przygotowań do pokojowych rozmów

– To nie były dokładne cytaty, w cudzysłowach – tłumaczył rzecznik Kremla, dlaczego sam Putin nie reaguje bezpośrednio na groźby z Waszyngtonu.

– Wykończymy ich (…) a może nawet rozgromimy – kilka dni wcześniej mówił rosyjski przywódca o ukraińskiej armii i wojnie w Ukrainie, nie wykazując chęci jej przerwania.

Potwierdzają to ukraińscy wojskowi. Według nich Kreml skoncentrował 70-tysięczne zgrupowanie wojsk w obwodzie kurskim, skąd cały czas przez granicę próbują przedostać się grupy zwiadowcze. Na południu zaś Rosjanie zebrali ok. 120 tysięcy żołnierzy, nie wiadomo, co stanie się ich ostatecznym celem.

– Jedyne pytanie, które się pojawia: A jak pan Putin zamierza wziąć Odessę? Albo morski desant, z góry skazany na przegraną, albo forsowanie Dniepru – komentował ukraiński ekspert Juryj Fiodorow zapowiedź rosyjskiego przywódcy „wejścia do Odessy”. Obecnie okupowane tereny oddzielają od miasta szerokie rzeki Dniepr i Boh.