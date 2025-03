Sderot było jednym z celów ataków Hamasu 7 października 2023 roku, terroryści pojawili się tu przebrani w izraelskie mundury, w środku miasta zaatakowali komisariat policji i cywilów w samochodach.

Po 7 października 2023 r. Sderot to było miasto widmo. Dziś mieszka tam więcej osób niż przed atakiem Hamasu

O wydarzeniach tego najtragiczniejszego dnia w historii współczesnego Izraela opowiada tu gościom z zagranicy Gitit Butera, z wydziału informacji tutejszego ratusza, odbywa się to w obiekcie zwanym Centrum Cyfrowe. To głęboki bunkier, wyposażony w najpotrzebniejsze urządzenia – także w internet. Na wtorek rano już wcześniej zapowiedziana była wizyta w Sderot grupy dziennikarzy polskich, w tym z „Rzeczpospolitej”. Ale wydarzenia z ostatniej nocy zmieniły program wizyty na południu Izraela, a wspomnieniom Gitity Butera nadały szczególnie emocjonalnego charakteru. Wojna wraca, traumy ożywają. „W imieniu ofiar, tych, co sami nie mogą naświetlić prawdy”, opowiadała o okrucieństwie atakujących, o gwałtach i obcinanych genitaliach.

Po ataku Hamasu Sderot to było miasto widmo, zostało tu ledwie 3 tysiące osób z prawie 40 tysięcy, które mieszkały do 7 października 2023 roku. Znaczna większość wróciła jednak po pół roku. – Jeżeli bym tego nie zrobiła, to oznaczałoby zwycięstwo terrorystów – mówi Gitit Butera, która kilka miesięcy mieszkała w wynajętym przez rząd hotelu w Tel Awiwie. Jak dodaje, teraz w Sderot jest nawet 2 tysiące mieszkańców więcej niż przed wielkim atakiem, bo niektórzy wybrali je na miejsce zamieszkania z powodów patriotycznych.

Rząd Beniamina Netanjahu rozpoczęcie „ostrej akcji” w Strefie Gazy tłumaczy odrzuceniem przez Hamas wszelkich propozycji uwolnienia pozostałych izraelskich zakładników. Spośród porwanych 7 października 2023 roku nie wróciło jeszcze 59, są to sami mężczyźni, prawdopodobnie większość nie żyje. Rząd podkreślił też, że armia izraelska atakowała cele związane z Hamasem.

Tradycyjnie ucierpiała też palestyńska ludność cywilna. Rzecznik armii ppłk Nadaw Szoszani podczas konferencji prasowej dla polskich dziennikarzy nie chciał się wypowiadać na temat liczb dotyczących ofiar cywilnych. Mówił, że dane pochodzą od Hamasu, zalecał dziennikarzom ostrożność wobec ich cytowania. I zapewnił, że celem ataku byli liderzy Hamasu oraz infrastruktura militarna tej organizacji.