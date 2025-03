Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1118 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister obrony Ukrainy Rustem Umerow zapewnia, że ukraińscy żołnierze nie dostali się w okrążenie w obwodzie kurskim.

Departament Sprawiedliwości poinformował, że wycofuje się z Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA). Grupa została utworzona w celu pociągnięcia przywódców Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie kwalifikowane jako agresja na mocy prawa międzynarodowego.

Reklama

Stało się to dwa lata po tym, jak administracja Bidena dołączyła do ICPA z zobowiązaniem pociągnięcia Putina do odpowiedzialności za inwazję w 2022 r. i późniejsze zbrodnie popełnione przez siły rosyjskie.

Stany Zjednoczone powołały wówczas Specjalnego Prokuratora ds. Zbrodni Agresji, który miał wspomagać Centrum i uzupełniać jego bazę danych.

ICPA będzie kontynuować pracę bez USA

Dziennik „New York Times” poinformował wcześniej, że decyzja zostanie ogłoszona w poniedziałek w wiadomości e-mail wysłanej do personelu i członków Eurojust, organizacji macierzystej ICPA.