Koniec wojny na Ukrainie – Donbas i Krym dla Rosji? Mike Waltz odpowiada

Rozmowa Trump-Putin możliwa wkrótce. „Próbujemy osiągnąć trwały pokój na Ukrainie”

W przyszłym tygodniu może dojść do rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina. Przedstawiciele strony amerykańskiej liczą, że uda się doprowadzić do trwałego pokoju na Ukrainie.

Skutki ostrzału w Pokrowsku (obwód doniecki)

Foto: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS