W Niemczech rosną obawy, że amerykańska administracja będzie w stanie zdalnie dezaktywować myśliwce F-35. Uzależniłoby to niemieckie Siły Powietrzne od Waszyngtonu.

W ramach podpisanej w 2022 roku umowy niemieckie wojsko ma otrzymać 35 myśliwców piątej generacji. Umowa z Amerykanami opiewa na 8,3 mld euro.

Zdolność USA do zdalnego uziemienia myśliwców, co uniemożliwiłoby ich wykorzystanie, od dawna była przedmiotem spekulacji, ale do tej pory nie została udowodniona. Narastają obawy, że Trump może zdecydować się na taki krok, aby wyegzekwować swoje cele polityczne na Ukrainie.

Niemcy mają wątpliwości ws. Trumpa po jego działaniach wobec Ukrainy

Amerykański prezydent Donald Trump w ubiegłym tygodniu zamroził pomoc wojskową dla Ukrainy i wstrzymał wymianę informacji wywiadowczych, aby wywrzeć presję na ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by ten zwołał rozmowy pokojowe z Rosją i podpisał z Waszyngtonem porozumienie w sprawie zasobów mineralnych.