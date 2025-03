Waszyngton oślepia ukraińską armię

W ciągu trzech lat wojny zrobiły one ponad 5,2 tys. zdjęć, z tego tysiąc tylko w ciągu ostatniego roku.

Ukraina weszła w ich posiadanie w sierpniu 2022 r. Wtedy robiono w kraju wielką zbiórkę pieniędzy na zakup tureckich bayraktarów. Ale firma postanowiła je przekazać za darmo ukraińskiej armii. Na kontach organizatorów pozostało 17 mln dol. i za to kupiono dostęp do sputnika fińskiej firmy ICEYE. – Zadzwonił do nas szef wywiadu Ukrainy, czyli generał Kyryło Budanow, i powiedział, że on chciałby jednego z takich satelitów kupić na własność, że on nie chce już otrzymywać zdjęć z zagranicy – powiedział w wywiadzie dla Money.pl współwłaściciel firmy, Polak Rafał Modrzewski.

Mikrosputniki ICEYE mogą dokonywać zdjęć wybranych obszarów ziemi mniej więcej co godzinę. W zeszłym roku Niemcy zapłaciły za kolejne satelity fińskie i firmy Rheinmetall, a Holandia dodatkowo – amerykańskiej firmie Maxar za jej zdjęcia na potrzeby ukraińskiej armii.

Jednak nie mogą one w pełni zastąpić amerykańskich danych ostrzegających przed szybkimi atakami powietrznymi Rosjan, na froncie i na ukraińskie miasta.