– Linia demarkacyjna w Korei Północnej ma 200 km długości i 25 km szerokości i są tam setki tysięcy żołnierzy. Tu trzeba byłoby wysłać przynajmniej kontyngent stutysięczny i nie na miesiąc, tylko przynajmniej na dekadę. Skąd my tylu tych żołnierzy weźmiemy? – pytał generał, przypominając, że „my mamy w ramach solidarności sojuszniczej i obrony własnego kraju artykuły 3, 4 i 5 NATO”. – Gdybyśmy wysłali do Ukrainy około np. 10 tys. żołnierzy, to proszę sobie wyobrazić, będziemy ich musieli rotować i gdyby zaszła potrzeba wydzielania sił do artykułu 5, to byłoby bardzo niedobre – mówił.

Kto powinien wziąć odpowiedzialność za sytuację na Ukrainie? Gen. Mieczysław Bieniek wskazał

Ponadto, jak zauważył Bieniek, w Polsce „mamy różne konotacje historyczne z Ukrainą”. – Podlegalibyśmy poza tym szeregom różnego rodzaju prowokacji ze strony rosyjskiej – argumentował. Jego zdaniem odpowiedzialność za sytuację na Ukrainie „powinien wziąć ten, kto negocjuje deal”. – Negocjują Stany Zjednoczone, więc one powinny być gwarantem tego bezpieczeństwa – podkreślił.



– Deal negocjują USA w zakresie eksploatacji minerałów ziem rzadkich, a Europa ma brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo. To ja pierwszy raz słyszę o takich negocjacjach – ocenił gen. Mieczysław Bieniek.