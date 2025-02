Po trzecie, nasz kraj, dziwnym trafem, stał się w oczach obecnego lokatora Białego Domu jednym z ulubionych na Starym Kontynencie. Trochę w tym udziału Andrzeja Dudy, o którym można mało dobrego powiedzieć, ale akurat w tej materii odegrał niebagatelną i pozytywną rolę. Na pewno pomagał w tym fakt, że w budowaniu osobistych relacji ze swym amerykańskim odpowiednikiem umiał wykorzystać swą naturalną uległość, wcześniej prezentowaną wobec na przykład Jarosława Kaczyńskiego. W kontakcie z dominującym i agresywnym Trumpem ta cecha naszej głowy państwa okazała się zbawienna. Warto, by polskie służby specjalne uzbroiły nowego lokatora Belwederu w wiedzę psychologiczną, która pozwoliłaby nie stracić tej korzyści i umożliwiała mu kontynuowanie budowania dobrego wizerunku Polski w oczach najpotężniejszego człowieka świata.

Po czwarte, nie oznacza to jednak, że rodzima dyplomacja ma zaniedbywać kierunek europejski. Wprost przeciwnie, musimy być aktywnymi graczami na unijnym poletku i zachęcać sojuszników do zwiększania wydatków na zbrojenia oraz budowania sił odstraszania wobec potencjalnego zagrożenia ze wschodu. Nie konfliktując się z USA, musimy wspierać, a nawet inicjować i wymuszać, wysiłek militarny europejskich partnerów.

Dlaczego Europa nadal musi wspierać Ukrainę?

W tym kontekście – to po piąte – państwo polskie musi, we współpracy z unijnymi sojusznikami, nadal wspierać Ukrainę, nawet wówczas, a może nawet zwłaszcza wtedy, gdy odrzuci ona propozycje pokojowe zawarte między Trumpem i Putinem. Szczególnie iż wiele wskazuje na to, że mogą być one niekorzystne dla Kijowa. Waszyngton chce mieć w Rosji partnera w najważniejszej dla niego rozgrywce z Chinami i pewnie będzie w stanie poświęcić w tym celu interesy Ukrainy.

Polityczne zwycięstwo Rosji w powoli kończącej się wojnie nie oznacza końca rywalizacji geopolitycznej w naszej części Europy. Odwrotnie – otwiera ją na nowo, w mniej militarnej odsłonie

Dla Europejczyków trwały pokój, czyli oparty na względnej satysfakcji Kijowa, jest ważniejszy niż wynik konfrontacji Trumpa z Pekinem. Pamiętajmy, że to nie Putin i Zełenski są w najgorszej sytuacji negocjacyjnej. Jest w niej prezydent Stanów Zjednoczonych, bo to on publicznie przechwalał się, iż w krótkim czasie zaprowadzi pokój w Ukrainie. Jeśli tego nie zrobi, pokaże brak sprawczości i ośmieszy się przed całym światem. Właśnie na to winien grać Zełenski, a Europa, w tym my, ma interes, by mu w tym pomagać. Na przykład gwarantując dalsze dostawy broni i amunicji, nawet wówczas, gdyby rozczarowany brakiem swej skuteczności Trump ogłosił koniec pomocy militarnej dla Kijowa.

Jak widać, polityczne zwycięstwo Rosji w powoli kończącej się wojnie nie oznacza końca rywalizacji geopolitycznej w naszej części Europy. Odwrotnie – otwiera ją na nowo, w mniej militarnej odsłonie. Musimy zarówno dostrzec koniec pewnego etapu walki o Ukrainę i nasze bezpieczeństwo, jak i znaleźć adekwatne środki do wejścia w nowy.