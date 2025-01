Bloomberg: Ośmielony postępami na froncie Putin eskaluje żądania wobec Ukrainy

Tymczasem Ukraina uzależnia rozpoczęcie negocjacji z Rosja od gwarancji bezpieczeństwa, których spodziewa się od państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Jak mówił prezydent Zełenski w wywiadzie, udzielonym w środę „Rzeczpospolitej”, Onetowi, TVN24 i Krytyce Politycznej, te gwarancje nie są potrzebne tylko Ukrainie.



- To jest numer jeden i to jest potrzebne wszystkim, również wam. Wszyscy już zrozumieli, że Rosja jest wrogiem i że może napaść na dowolny kraj europejski. Mają dużo sił na to i, niestety, mają takie pragnienie. Należy to uniemożliwić Putinowi – podkreślił prezydent Ukrainy.