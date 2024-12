NATO wraca do zimnej wojny? Nieformalny szczyt w Brukseli bez USA. To nie przypadek

Podniesienie z 2 do 3 proc. PKB minimalnego poziomu wydatków na obronę postulował Trump. W listopadzie Rutte spotkał się z prezydentem-elektem w jego rezydencji na Florydzie. Dziś 23 spośród 32 sojuszników wydaje przynajmniej 2 proc. na obronę. Jednak poza Stanami Zjednoczonymi tylko trzech - Polska, Grecja i Estonia - przeznacza obecnie na ten cel ponad 3 proc. PKB. Spełnienie postulatu Ruttego oznaczałoby zwiększenie wydatków NATO o 260 mld USD. Dla porównania przyszłoroczny budżet obronny Rosji zamknie się kwotą 145 mld dol. Jednak biorąc pod uwagę niższe koszty produkcji, Kreml co 9 miesięcy zwiększa swój potencjał ogniowy o siłę tego, czym dysponuje Bundeswehra.

Akcesja Ukrainy do NATO nie wchodzi w tej chwili w grę

Rutte zaapelował także o „zniesienie barier” we współpracy europejskich przemysłów obronnych.

Zełenski apelował przed początkiem rozmów o maksymalne wsparcie dla Ukrainy, która w tej chwili musi stawić czoła wzmożonej rosyjskiej ofensywie w Donbasie ale także w obwodzie kurskim. Ukraiński przywódca podniesie jednak przede wszystkim kwestię gwarancji bezpieczeństwa, jakie miałby otrzymać jego kraj na wypadek zawieszenia broni z Rosją. Choć na ostatnim szczycie w lipcu w Waszyngtonie przywódcy NATO uznali, że akcesja Ukraińców do Sojuszu Atlantyckiego jest „nieodwracalna”, sprawa nie jest w tej chwili na porządku dziennym. Z otoczenia Trumpa wyszły nawet sygnały, że jednym z elementem porozumienia z Putinem mogłoby być „zawieszenie” procesu przystąpienia Ukrainy do Sojuszu o 20 lat. W tej sytuacji naturalnym tematem rozmów jest zorganizowanie międzynarodowej misji rozjemczej, która byłaby gwarancją respektowania porozumienia z Putinem, jeśli w ogóle miałoby do niego dojść. - Wszyscy chcielibyśmy, aby rok 2025 był rokiem pokoju. Tu musi jednak być pokój trwały a nie zawieszenie broni, po którym Rosja znów uderzy – mówił we wtorek we Lwowie Zełenski.