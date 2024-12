Syria. Rosyjskie bazy osaczone, Rosja nie chce się wycofać

Jednocześnie na rękę Turcji jest też tradycyjne już niezdecydowanie demokratycznej administracji w Waszyngtonie. – Zbyt wcześnie jest, by coś mówić. (Lider HTS) Al-Dżawlani mówi właściwe rzeczy (…) ale musimy poczekać i zobaczyć, co będą robić – powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Moskwa obiecuje udział w odbudowie kraju, ale za czyje pieniądze?

Część ekspertów sądzi, że Kreml w dodatku kusi Syryjczyków możliwością finansowania odbudowy kraju. Nikt jednak nie wie, skąd Rosjanie wzięliby na to pieniądze. Wcześniej, w czasie wojny domowej, przed 2020 r., dość obcesowo domagali się, by to Unia Europejska dała fundusze na odbudowę Syrii. Obecnie, z powodu wojny z Ukrainą kasa Moskwy jest opustoszała, co może w przyszłym roku samą Rosję doprowadzić do ekonomicznych problemów.

Pozostają jednak fundusze zbiegłego do Moskwy Baszara Asada. „Financial Times” sądzi, że w latach 2016–2017 wywiózł on w gotówce (w banknotach 100-dolarowych i 500 euro) równowartość około ćwierci miliarda dolarów. Zawartość transportów złożono chyba w moskiewskich bankach, a nie były to jedyne pieniądze, jakie rodzina Asadów miała w Moskwie.

Jednak decyzja o odebraniu funduszy Asada, by sfinansować odbudowę Syrii, miałaby katastrofalny wpływ na innych sojuszników Kremla, którzy również kradną w swoich krajach, a – najczęściej obłożeni sankcjami – pieniądze odsyłają do rosyjskich banków.

– To był i nadal jest cios w rosyjską reputację: komu bowiem potrzebny jest sojusznik, który nie potrafi obronić – sądzi rosyjska arabistka Marianna Bielenkaja.