To właśnie w prezydencie Turcji Recepie Erdoganie szukał w ostatniej chwili ratunku szef syryjskiego reżimu Baszar Asad. Jak pisze „Wall Street Journal”, opierając się na źródłach syryjskich, Asad dzwonił do Erdogana, prosząc go, aby wstrzymał pochód rebeliantów na Damaszek. Prośba została zignorowania i wtedy już nikt nie był w stanie zapobiec upadkowi syryjskiego reżimu. Nawet Rosjanie zajęci w Ukrainie czy rozbity przez Izrael Hezbollah.

Od dawna było jasne, że Turcja jest mentorem rebeliantów z Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), mimo iż formalnie rzecz biorąc, organizacja ta była traktowana przez Ankarę jako grupa terrorystyczna. Trzymała jednak w szachu, wraz z armią turecką w Syrii, kontrolujących znaczne obszary na północnym wschodzie Syrii bojowników kurdyjskich z Powszechnych Jednostek Obrony (YPG), sojuszników USA w walce z niedobitkami ISIS.

Jakie cele ma Turcja w Syrii? Przede wszystkim kwestia kurdyjska

W Ankarze traktowano YPG jako wrogą organizację, oskarżaną o zaopatrywanie w broń separatystów kurdyjskich z PKK po tureckiej stronie granicy. Istniała obawa, że taki stan doprowadzi wcześniej czy później do powstanie kurdyjskiej jednostki państwowej na terenie Syrii i tym samym nastąpi reanimacja tendencji separatystycznych w tureckim Kurdystanie, gdzie od czterech dziesięcioleci trwa walka kurdyjskiej ludności o niezależność.