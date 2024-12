- Nawet z pieniędzmi, nawet z amunicją muszą być ludzie na froncie, by mierzyć się z rosyjską agresją - powiedział szef dyplomacji USA.



Wojna Rosji z Ukrainą: Rosyjska ofensywa w ostatnich miesiącach przyspiesza

Na Ukrainie od wybuchu wojny z Rosją obowiązuje stan wojenny i powszechna mobilizacja, która oznacza, że – co do zasady – mężczyźni w wieku 18-60 lat nie mogą opuszczać terytorium kraju i mogą być powołani do wojska. Dotychczas jednak Ukraińcy nie powoływali do wojska mężczyzn mających mniej niż 26 lat.



W ostatnich miesiącach Rosja przejęła inicjatywę strategiczną na froncie na Ukrainie i obecnie naciera w tempie najszybszym od marca 2022 roku. W listopadzie Rosjanie mieli zająć na Ukrainie terytorium o powierzchni nieco większej niż terytorium Singapuru. Rosyjska ofensywa trwa przede wszystkim w Donbasie, ale pojawiają się sygnały strony ukraińskiej, że rosyjska armia może przygotowywać się do ofensywy również na południu – w kierunku Zaporoża i Chersonia.



Wojna Rosji przeciw Ukrainie trwa już od 1015 dni. Według ukraińskich szacunków, Rosjanie stracili w niej ok. 750 tys. żołnierzy (prawdopodobnie zabitych i rannych). Ukraińcy nie podają danych o swoich stratach, ale w ostatnim wywiadzie dla agencji Kyodo Zełenski mówił, że liczba zabitych ukraińskich żołnierzy jest „znacznie” mniejsza niż 80 tysięcy.



Rosjanie kontrolują obecnie niespełna 20 proc. terytorium Ukrainy. W 2022 roku Rosja nielegalnie anektowała obwody doniecki, ługański, chersoński i zaporoski - żadnego z tych obwodów do dziś nie kontroluje w całości, ale wszystkie uważa już za część swojego terytorium (w ich administracyjnych granicach).