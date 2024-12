Dwie grupy dzieci z Ukrainy wywiezione do Rosji na pokładzie prezydenckich samolotów

Ustalenia Raymonda i innych badaczy z Yale bazują na danych wydobytych z trzech rosyjskich baz danych dzieci przeznaczonych do adopcji z ostatnich 20 miesięcy. Na ich podstawie zidentyfikowano personalia 314 dzieci deportowanych z Ukrainy. W raporcie czytamy, że dzieci wywożone do Rosji były podane rosyjskiej propagandzie i przechodziły tzw. reedukację patriotyczną.



Kijów szacuje, że ok. 19,5 tys. ukraińskich dzieci zostało wywiezionych do Rosji i na okupowany przez Rosjan Krym od początku wojny. Lwowa-Biełowa kwestionuje te wyliczenia i twierdzi, że 380 sierot i dzieci pozbawionych opieki opiekunów prawnych zostało umieszczonych w rosyjskich rodzinach zastępczych między kwietniem a październikiem 2022 roku.



Dzieci z Ukrainy – jak ustalili badacze z Yale – miały wywozić samoloty Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej oraz samoloty wykorzystywane przez prezydenta Rosji, między majem a październikiem 2022 roku. Co najmniej dwie grupy dzieci miały zostać wywiezione do Rosji samolotami prezydenckimi.



Spośród 314 ukraińskich dzieci, które zostały wywiezione z Ukrainy do Rosji, a których tożsamość udało się ustalić, 166 zostało umieszczonych w rosyjskich rodzinach, a 148 trafiło do bazy dzieci przeznaczonych do adopcji. 1/3 z nich adoptowali potem obywatele Rosji. Pozostałe dzieci nadal mogą przebywać pod opieką rosyjskich instytucji.