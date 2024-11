Trump nie musi sprzedać Ukraińców

Takie warunki są jednak nie do przyjęcia dla Putina. Od zwycięstwa Trumpa 5 listopada Rosjanin nie dał żadnego sygnału gotowości pójścia na ustępstwa. Nadal liczy na pełne podporządkowanie sobie Ukrainy poprzez zobowiązanie Kijowa, że nie tylko nie przystąpi do NATO, ale także nie przyjmie zachodniej misji rozjemczej. Zdaniem amerykańskich mediów dla Trumpa taki scenariusz zbytnio przypominałby ubliżające warunki, w jakich Amerykanie wycofali się z Afganistanu pod koniec sierpnia 2021 roku, co trwale osłabiło pozycję Joe Bidena. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha powiedział otwarcie, że nie spodziewa się porozumienia między Trumpem i Putinem, bo Rosja nie potrafi uwolnić się o planów „zniszczenia Ukrainy”.

Coraz więcej wskazuje na to, że prezydent elekt postanowił w tej sytuacji zaostrzyć kurs wobec Moskwy i podjąć rokowania dopiero, kiedy Kreml będzie gotowy na jakieś ustępstwa. Trump nie odniósł się do decyzji odchodzącego prezydenta znoszącego ograniczenia w użyciu przez Ukraińców amerykańskich system rakietowych średniego zasięgu ATACMS. Powiązany z prezydentem elektem periodyk „The American Interest” sugeruje wręcz, że decyzja ta była omawiana w czasie spotkania Bidena i Trumpa w Białym Domu 13 listopada. Odchodząca administracja mogła także konsultować decyzję o zaostrzaniu sankcji nałożonych na Rosję. Doprowadziły one do załamaniu kursu rubla do tego stopnia, że rosyjski bank centralny ogłosił w czwartek, że przestaje skupywać dolary na rynku rosyjskim, aby wystarczyło ich dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Jak Putin mógł zemścić się na Trumpie?

Zdaniem „Washington Post” już po wygranych wyborach Trump rozmawiał z Putinem. Miał mu wtedy powiedzieć, aby nie eskalował wojny w Ukrainie. Rosjanin nie posłuchał, zaraz przeprowadził atak na ogromną skalę przeciw ukraińskiej infrastrukturze energetycznej. Nie da się też wykluczyć, że mszcząc się na Trumpie za koordynowane z Bidenem rozwinięcie wsparcia dla Kijowa, Putin zezwolił na pokazanie w rosyjskiej telewizji państwowej półnagich zdjęć Melanii, żony prezydenta elekta.

Złą wiadomością dla Moskwy jest też ewolucja debaty w sprawie Ukrainy w Europie. W trakcie środowego szczytu w Szwecji z przywódcami krajów skandynawskich i bałtyckich Donald Tusk uznał za „szansę” dla Europy dojście do władzy Trumpa. Zdaniem premiera będzie to mobilizować Europejczyków do zwiększenia nakładów na obronę.