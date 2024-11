Eksplozje w Kijowie. Pierwszy od sierpnia atak rakietowy Rosji na stolicę Ukrainy

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 994 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 12 na 13 listopada Ukrainę atakowały rosyjskie drony-kamikadze. Rosja poderwała też bombowce strategiczne.

W nocy Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało o poderwaniu przez Rosjan bombowców strategicznych Tu-95MS. Na pozycjach do ostrzału Ukrainy miały one znaleźć się ok. 4 czasu polskiego.



W stronę Kijowa wystrzelono pociski manewrujące i balistyczne

Po godzinie 5 zaczęły pojawiać się doniesienia o rakietach lecących w stronę Kijowa. Już wcześniej w obwodzie kijowskim, w związku z atakiem dronów, aktywna była obrona przeciwlotnicza.



Ukraińska armia informuje, że w stronę Kijowa wystrzelono zarówno pociski manewrujące, jak i pociski balistyczne. Na razie nie wiadomo nic o skali ewentualnych zniszczeń, ani o ofiarach.