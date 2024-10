Nowe szacunki co do liczby żołnierzy Korei Północnej na Ukrainie. Jest ich więcej

Najnowsze ustalenia wywiadu Korei Południowej mają wskazywać, że do Rosji wysłano 3 tys. żołnierzy północnokoreańskich wojsk specjalnych a nie, jak informowano w piątek, 1 500.



Ilu żołnierzy z Korei Północnej ma docelowo trafić do Rosji?

Parlamentarzysta dodał, że z informacji przekazanych przez południowokoreański wywiad wynika, iż Pjongjang ma wysłać do Rosji łącznie 10 tys. żołnierzy. Taka liczba żołnierzy z Korei Północnej ma trafić do Rosji do grudnia – wynika z ustaleń wywiadu Korei Południowej.



Przerzut wojsk z Korei Północnej do Rosji miał mieć miejsce we wrześniu i październiku – wynika ze słów Park Sun-wona. Po dotarciu do Rosji północnokoreańscy żołnierze mają trafiać do różnych jednostek wojskowych w Rosji.



O 10 tys. żołnierzy, którzy mają trafić do Rosji z Korei Północnej mówił też prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski stwierdził, że pojawienie się żołnierzy z Korei Północnej na terenach okupowanej Ukrainy oznaczają, że w praktyce kraj ten przystąpił do wojny, jaką przeciw Ukrainie prowadzi Rosja.