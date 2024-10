Hezbollah zaatakował dronami izraelski obóz szkoleniowy. Ponad 60 osób rannych (WIDEO)

Ranni zostali przewiezieni do szpitali w całym Izraelu

Brygada Golani to jednostka piechoty izraelskiego wojska, która została ulokowana w południowym Libanie. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w całym Izraelu. Centrum medyczne Hillel Yaffe w północno-środkowym Izraelu oświadczyło, że leczy 36 ofiar tego, co określiło jako „incydent z dronami”, dodając, że doszło do „obrażeń różnego stopnia”.

Centrum medyczne Sheba Tel Hashomer w Ramat Gan poinformowało CNN, że leczy trzy osoby ranne w wyniku wypadku w Binyamina, z których dwie są w stanie krytycznym, natomiast szpital Rambam w Hajfie podał, że leczy kolejne trzy osoby.

Centrum Medyczne Emek w północnym Izraelu poinformowało, że leczy cztery ranne osoby. Szpital Beilinson podał, że leczy kolejne trzy osoby, a Centrum Medyczne Bnei Zion w Hajfie również poinformowało, że leczy trzy osoby.