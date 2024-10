Szef wywiadu wojskowego Ukrainy brał osobiście udział w odbiciu fabryki w Wołczańsku

- To klasyczna operacja sił specjalnych. To złożona, wieloetapowa operacja, w przeprowadzenie której zaangażowane były duże siły: zarówno systemy bezzałogowe i artyleria, jak i personel, który ma doświadczenie w oczyszczaniu podobnych budynków. Więc było to dla nas zadanie, wypełniliśmy je w całości – podkreślił.



Oprócz jednostki „Stugna” w operacji brały udział inne pododdziały jednostki specjalnej „Timur”. Linux mówił, że każdy z pododdziałów miał konkretne zadanie do wykonania co było możliwe dzięki koordynacji działań. - To zawsze jest ważne – podkreślił.



Rosjanie zamienili fabrykę kruszywa w Wołczańsku w twierdzę

Operacja, o której mowa, została przeprowadzona 24 września. Jednostki specjalne ukraińskiego wywiadu wyzwoliły w jej trakcie fabrykę kruszywa w Wołczańsku. Rosjanie mieli stracić w tej operacji wielu żołnierzy swoich elitarnych jednostek.



Rosjanie mieli zmienić fabrykę kruszywa w twierdzę, której bronili żołnierze 45. Brygady Wojsk Powietrzno-Desantowych. Fabryka składa się z ok. 30 budynków.



Wołczańsk znajduje się w obwodzie charkowskim, niedaleko granicy z Rosją. Rosjanie od kilku miesięcy prowadzą na tym odcinku frontu działania ofensywne.