Kolejne arsenały na liście do zniszczenia

Ukraiński wywiad wykrył jeszcze sześć ogromnych rosyjskich arsenałów znajdujących się w zasięgu tego drona (w sumie w Rosji jest ich 13–20). Przy czym dwa znajdują się po wschodniej stronie Moskwy, która ma bardzo silną obronę przeciwlotniczą. Ale jeden jest tuż za linią frontu, w obwodzie briańskim.

– To, co obecnie robią ukraińskie siły, to taka stabilna działalność skierowana na maksymalne osłabienie bojowego potencjału rosyjskiej armii – stwierdził Władisław Sielezniow. Ale ani on, ani pozostali eksperci też nie nadążają za szybkością działań ukraińskich wojsk i po zniszczeniu trzech ogromnych składowisk amunicji nie są w stanie powiedzieć, jak i kiedy wpłynie to na przebieg wojny.

Zachodnie wywiady zaś sądzą, że obecnie Rosjanie będą musieli rozwieźć amunicję z dużych arsenałów do wielu mniejszych magazynów. Ale nawet teraz nie mają wystarczającej obrony przeciwlotniczej, by chronić kilka dużych składów. Gdy zmagazynują ją w kilkudziesięciu mniejszych, stanie się ona łatwym celem ukraińskich ataków.