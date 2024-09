Strzelanina na granicy Izraela z Jordanią. Trzech Izraelczyków zabitych

Był to pierwszy tego typu atak na granicy z Jordanią od października. Jak informują urzędnicy, miał on miejsce w znajdującej się pod kontrolą Izraela strefie, w której jordańskie ciężarówki rozładowują ładunek wjeżdżający na Zachodni Brzeg. Przeprawa, znana również jako Most Króla Husajna, znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Ammanem a Jerozolimą, na północ od Morza Martwego.

Reklama

W wyniku ataku zmarło trzech izraelskich cywilów

Napastnikiem miał być 39-letni kierowca ciężarówki pochodzący z wpływowego plemienia Huwaitat w południowej Jordanii. „Podjechał ciężarówką od strony Jordanu w rejon mostu Allenby, wysiadł z ciężarówki i otworzył ogień do izraelskich sił bezpieczeństwa działających przy moście” – poinformowało izraelskie wojsko. „Terrorysta został wyeliminowany przez siły bezpieczeństwa, w wyniku ataku stwierdzono śmierć trzech izraelskich cywilów” – dodało.

Codziennie z Jordanii kursują dziesiątki naczep z towarami z Jordanii i Zatoki Perskiej

Izrael i Jordania podpisały traktat pokojowy w 1994 r. Oba państwa łączą ścisłe powiązania w zakresie bezpieczeństwa. Codziennie z Jordanii kursują dziesiątki naczep z towarami z Jordanii i Zatoki Perskiej, które zaopatrują zarówno Zachodni Brzeg, jak i rynki izraelskie.