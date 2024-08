Sto myśliwców i 40 miejsc pod ostrzałem. Izrael uprzedził atak Hezbollahu (WIDEO)

Izrael przeprowadził uderzenie uprzedzające

Siły zbrojne Izraela oświadczyły, że zapobiegły znacznie większemu atakowi Hezbollahu. Według strony izraelskiej, uderzenie na ponad 40 miejsc wykorzystywanych do prowadzenia ostrzału przeprowadzono za pomocą stu myśliwców po tym, jak oceniono, że Hezbollah przygotowuje masowy ostrzał. W ataku Izraelczycy uderzyli w wyrzutnie wycelowane głównie w północny, w mniejszym stopniu w środkowy Izrael.

Dron Hezbollahu Jalaa MAREY / AFP

Dron Hezbollahu przechwycony przez pocisk izraelskiej obrony powietrznej Jalaa MAREY / AFP

Hezbollah zaprzeczył, by Izraelczykom udało się zapobiec ostrzałowi. Organizacja podała, że wysłała drony bojowe zgodnie z planem oraz że na dalszą część jej odpowiedzi na śmierć Szukra trzeba będzie nieco poczekać.

Beniamin Netanjahu wspomniał o "prostej zasadzie"

Rano zebrał się gabinet wojenny Izraela, przewidziano posiedzenie rządu. "Jesteśmy zdeterminowani, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, by bronić naszego kraju, by mieszkańcy północy mogli bezpiecznie wrócić do domów i by przestrzegać prostej zasady: kto nas krzywdzi, zostanie przez nas skrzywdzony" - oświadczył premier Izraela Beniamin Netanjahu.