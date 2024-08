Czytaj więcej Polityka Ukraina: Walka z Moskwą i Waszyngtonem o rosyjskie prawosławie Po półtora roku sporów i wahań parlament przyjął ustawę zakazującą działalności rosyjskich organizacji religijnych. Na pierwszy ogień poszła największa cerkiew kraju.

- Ale obecnie wciąż pracujemy (z Ukraińcami) i mamy nadal pewne pytania, i otrzymujemy odpowiedzi – mówiła Singh i zapowiedziała, że sekretarz obrony USA, Lloyd Austin będzie ponownie rozmawiał na ten temat z ministrem obrony Ukrainy, Rustemem Umerowem.



Dopytywana o cele ofensywy Ukrainy w obwodzie kurskim, Singh odesłała pytającą do słów prezydenta Zełenskiego, który mówił, iż Ukraina chce stworzyć w obwodzie kurskim strefę buforową, by chronić obwód sumski przed rosyjskimi ostrzałami. - Mamy pewne pytania odnośnie tego. Próbujemy to lepiej zrozumieć, jak to łączy się z ich strategicznymi celami na polu walki – stwierdziła Singh.



Pentagon potwierdza, że Ukraina może używać amerykańskiej broni w obwodzie kurskim

W kontekście użycia dostarczonej przez USA broni na terenie obwodu kurskiego zastępczyni rzecznika Pentagonu przypomniała, że amerykańska polityka "pozwala Ukrainie na przeprowadzanie kontrataków, by bronić się przed rosyjskimi atakami przeprowadzanymi z terenów przygranicznych. - I te regiony przygraniczne obejmują Kursk (obwód kurski – red.). Obejmują Sumy (obwód sumski), a więc bronią się przed rosyjskimi atakami z tego obwodu (kurskiego – red.) - wyjaśniła.



Singh była też pytana czy USA ograniczają jakoś szerokość strefy buforowej, jaką Ukraińcy tworzą w obwodzie kurskim.



- To coś, nad czym nadal z nimi pracujemy, chodzi o to jaki jest dokładnie ich strategiczny cel jeśli chodzi o tworzenie tej strefy buforowej i o to, jak – jeśli w ogóle – zamierzają ją rozszerzać. Te pytania nadal zadajemy – odparła. - Ponieważ jeśli zamierzają stworzyć strefę buforową, obejmuje to stworzenie wielu linii obrony – dodała.