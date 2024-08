Trzeci warunek to „stworzenie efektywnego systemu zarządzania przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii, w tym sztucznej inteligencji”.



- Czwarty (warunek) to stałe doskonalenie w szkoleniu personelu wojskowego. Głównie kadry dowódczej — podkreślił minister obrony.



- Tylko takie zintegrowane podejście daje nam pełną przewagę nad wrogiem — dodał zaznaczając, że forum Armia 2024 zostało zorganizowane „wokół tej kluczowej konkluzji”.



Minister obrony Rosji twierdzi, że jego kraj znajduje się w trakcie konfliktu zbrojnego z Zachodem

Biełousow mówił też, że do „zbrojnej konfrontacji Rosji z kolektywnym Zachodem”, która — według Rosjan — toczy się na Ukrainie (choć żadne państwo Zachodu nie uczestniczy bezpośrednio w tej walce. Wkładem Zachodu w obronę Ukrainy przed agresją jest udzielanie jej wsparcia finansowego oraz przekazywanie sprzętu wojskowego) dochodzi, ponieważ „USA i ich sojusznicy chcą zachować dominację i przeciwdziałać stworzeniu nowego, wielobiegunowego i równego porządku światowego”. Jak dodał dlatego właśnie konfrontacja ta „dotyczy interesów każdego państwa”.



Rosja od 24 lutego 2022 roku prowadzi najeźdźczą, niesprowokowaną wojnę przeciw Ukrainie, w czasie której nie udało się jej jednak zrealizować maksymalistycznych celów, wśród których było m.in. doprowadzenie do zmiany władzy w Kijowie. Rosja okupuje obecnie ok. 18 proc. terytorium Ukrainy, ale — w związku z poniesionymi stratami — musi kierować do walki nawet czołgi T-62, które produkowano w latach 60-tych i 70-tych.



W ostatnich dniach walki przeniosły się na teren Rosji, po tym jak siły ukraińskie weszły do obwodu kurskiego — i obecnie do starć dochodzi tam ok. 20 km od ukraińskiej granicy. W poniedziałek pojawiły się też informacje o ataku Ukrainy na granicę obwodu biełgorodzkiego.