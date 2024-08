Już tylko 3 dni pozostały do rozpoczęcia Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Wydarzenie to tradycyjnie odbywa się w pierwszej połowie sierpnia (w tym roku w dniach 9-12 sierpnia). Dla hodowców koni arabskich jest to najważniejsze święto. Organizatorzy postawili sobie konkretny cel – przywrócenie marki polskiego konia arabskiego poprzez odbudowę zaufania i prestiżu unikatowej w skali świata Aukcji Pride of Poland, spychając na dalszy plan wynik finansowy. Kolejnym ważnym celem jest otwarcie stadnin dla wszystkich, którym los hodowli koni i stadniny w Janowie Podlaskim jako dziedzictwa narodowego nie jest obojętny. Dlatego w tym roku Stadnina Koni w Janowie Podlaskim będzie, z jednej strony miejscem spotkań i wymiany doświadczeń dla polskich hodowców i właścicieli arabów, a z drugiej – miejscem umożliwiającym podsumowanie programów hodowlanych czy ocenę używanych w hodowli reproduktorów.