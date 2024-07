Logowanie do ZUS po nowemu. Urząd unowocześnia swoją stronę od sierpnia

Prostsza nawigacja, bardziej intuicyjny interfejs oraz dostosowanie do wymogu różnych grup, w tym osób ze szczególnymi potrzebami - to główne cele gruntownych zmian w PUE ZUS. W pierwszej kolejności zmieni się sposób logowania do systemu.