Pytany o sprawę rzecznik Departamentu Stanu, Matthew Miller mówił, że Polska może zgłosić postulat w tym zakresie w czasie szczytu NATO w Waszyngtonie. Ostrożnie wypowiadał się, obecny na szczycie, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. - To że Ukraińcy o tym mówią, mówią o tym od dawna, mówią o krajach NATO. Jest dla mnie rzeczą naturalną. Ukraina będzie mówić dużo wyżej niż będzie mogła osiągnąć. I to jest trochę tak w tym przypadku — mówił. - Jeśli by taka decyzja była to może być to decyzja tylko sojusznicza. Nigdy to nie będzie decyzja indywidualna Polski — dodał.

W czasie trwającej wojny Rosji z Ukrainą doszło już do kilku incydentów, gdy — w czasie ataku rakietowego Rosji na cele na wschodniej Ukrainie — rosyjskie rakiety naruszały polską przestrzeń powietrzną. Najpoważniejszy taki incydent miał miejsce w grudniu 2022 roku, gdy rosyjska rakieta Ch-555 wleciała do Polski i spadła w lesie w okolicach Bydgoszczy. W ostatnich miesiącach Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych regularnie informuje o podrywaniu polskich myśliwców w czasie zmasowanych ataków powietrznych Rosji na Ukrainę.

Sondaż: 63 proc. mężczyzn za strącaniem rakiet nad Ukrainą, jeśli zmierzają w stronę Polski

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy — ich zdaniem - NATO - w tym Polska - powinny strącać rosyjskie pociski nad zachodnią Ukrainą, gdyby istniało prawdopodobieństwo, że mogą one dotrzeć na polskie terytorium.

Na tak zadane pytanie „tak" odpowiedziało 57,5 proc. badanych.



Odpowiedzi „nie” udzieliło 18,3 proc. respondentów.