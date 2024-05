ISW: Rosja wykorzysta zawieszenie broni w celu przygotowania przyszłych operacji ofensywnych na Ukrainie

ISW: Rosja wykorzysta zawieszenie broni do dalszych zbrojeń

Analitycy ISW uważają również, że Rosja mogłaby wykorzystać zawieszenie broni do przygotowania sił bardziej odpowiednich do prowadzenia kolejnej serii operacji ofensywnych na Ukrainie. Zawieszenie broni zapewniłoby także Ukrainie możliwość zajęcia się kwestiami regenerowania sił i potencjału przemysłu obronnego, ale Kreml nie może bezzasadnie oczekiwać, że zamrożony front sprawi, że wsparcie dla Ukrainy stanie się mniej pilne i istotne dla Zachodu oraz pozwoli Rosji wyprzedzić Ukrainę w przygotowaniach do wznowienia działań wojennych.

Według ISW źródła rosyjskie w szczególności podkreślały ustępstwa terytorialne w ramach rzekomego zawieszenia broni zaplanowanego przez Putina, ale rzadko odnosiły się do szerszych celów strategicznych wojny Putina na Ukrainie, a powtarzające się skupianie uwagi na uznaniu okupowanego terytorium Ukrainy za terytorium Rosji nie wskazuje, że Rosja porzuciłaby te szersze cele strategiczne. Analitycy ISW uważają, że zawieszenie broni, które oddałoby Rosji obecnie okupowane terytorium, skonkretyzowałoby pogląd, że integralność terytorialna Ukrainy podlega negocjacjom, co jest precedensem, do którego Kreml z pewnością powróciłby, aby nalegać na dalsze ustępstwa terytorialne i całkowicie zakwestionować ideę ukraińskiej państwowości.\

Amerykański think tank: Putin wykorzysta zwycięstwo nad Ukrainą do ataku na NATO

Rosja przygotowuje się obecnie na możliwość wojny konwencjonalnej z NATO i Kreml prawdopodobnie będzie postrzegał wszystko inne niż kapitulacja Ukrainy jako egzystencjalne zagrożenie dla zdolności Rosji do prowadzenia takiej wojny.

„Zwycięstwo Rosji na Ukrainie nie tylko usunęłoby zagrożenie ze strony Ukrainy jako potencjalnego przeciwnika podczas ewentualnej wojny konwencjonalnej z NATO, ale także zapewniłoby Rosji dalsze zasoby i ludzi, którzy mogliby zaangażować się w konfrontację z NATO na dużą skalę” – czytamy w raporcie.

Niezależnie od tego, jak zwycięstwo Rosji podzieliłoby Ukrainę pomiędzy rosyjską aneksję i kontrolowane przez Kreml marionetkowe państwo, które miałoby nastąpić po pożądanej przez Putina zmianie władz w Kijowie, Rosja miałaby dostęp do dodatkowych milionów ludzi, których mogłaby zaciągnąć do służby wojskowej, oraz do większości ukraińskich zasobów i potencjału przemysłowego.