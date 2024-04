Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 790 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Do Warszawy na rozmowy dotyczące Ukrainy i europejskiego bezpieczeństwa przybywają we wtorek sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg i Rishi Sunak.

W skład pakietu wchodzą pojazdy opancerzone oraz pilnie potrzebne Ukrainie amunicja artyleryjska oraz amunicja do zestawów przeciwlotniczych — wynika z informacji „Politico".



Nowy pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy: Co się w nim znajdzie?

Ostateczny kształt pakietu pomocy wojskowej, który USA przekażą Ukrainie zaraz po przyjęciu przez Senat i podpisaniu przez prezydenta ustawy udostępniającej 60 mld dolarów na dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy, nie został jeszcze ustalony. Pakiet ma być jednak gotowy do tego, by przekazać go Ukrainie, gdy tylko prezydent Biden złoży podpis na ustawie.



Po ciągnących się miesiącami rozmowach i negocjacjach w sobotę Izba Reprezentantów przyjęła ustawę udostępniającą administracji Bidena dodatkowe środki na pomoc dla Ukrainy. We wtorek wieczorem czasu polskiego ustawę ma przegłosować Senat. Prezydent Joe Biden zapowiedział już, że podpisze ją zaraz po tym, gdy ustawa wyląduje na jego biurku.