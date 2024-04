Pociski i rakiety od Unii dla Ukrainy. Czy Europie uda się zatrzymać Rosję?

– Ukraina, gdy spojrzymy na jej własne wydatki wojskowe, przeznaczyła na cele wojskowe w 2023 r. około 60 proc. tego, co wydała Rosja. Jeśli do wydatków własnych Ukrainy dodamy ok. 35 mld euro sprzętu, który dostała z zagranicy, to ta proporcja wzrosłaby do 90 proc. wydatków Rosji – mówi Nan Tian z SIPRI.

Zatem Rosja wydała więcej, choć nie jest to ogromna różnica. Ale, jak podkreśla ekspert, takie arytmetyczne porównanie nie daje pełnego obrazu sytuacji. Bo poza sprzętem, liczy się też doktryna militarna, informacje wywiadowcze i wiele innych czynników, które mogą zniwelować mniejszy budżet na uzbrojenie.

Z drugiej strony jednak wspomniane statystki nie uwzględniają kwestii zapasów. Wiadomo, że te rosyjskie są bardzo duże, ale nie wiadomo, ile dokładnie wynoszą. – Rosjanie mieli i mają cały czas bardzo dużo starego sprzętu, który wystarczy trochę podrasować i wysłać na front – mówi Nan Tian. Ukraina żadnych rezerw nie ma.

Plan Stoltenberga

Żeby odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie luka w potencjale wojskowym Rosji i Ukrainy w tym roku, trzeba by wiedzieć dokładnie, ile Rosja zamierza wydać na uzbrojenie. – Żadnych liczb nie podała, ale zapowiedziała, że zwiększy budżet – mówi Nan Tian. Kwestia Ukrainy jest dużo bardziej transparentna. Jeśli wziąć pod uwagę to, co obiecała już UE oraz kwotę zatwierdzoną przez Kongres USA – musi ją jeszcze potwierdzić Senat i podpisać prezydent – to otrzymana suma też będzie większa niż w 2023 r. Ostatnie dni to prawdziwe przyspieszenie w dyskusji o dostawach dla Ukrainy. Apele Kijowa i informacje wywiadowcze o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji również dla państw NATO wyraźnie przyniosły efekty. Pod koniec tygodnia zbiera się tzw. grupa Ramstein, która koordynuje dostawy sprzętu dla Ukrainy.

Rozwija się także dyskusja o formie koordynacji pomocy dla Ukrainy. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, uważa, że powinien to robić sojusz. Zaproponował, żeby państwa NATO obiecały 100 mld euro na sprzęt dla Ukrainy na najbliższe pięć lat i żeby wszystko to szło przez NATO. Ten plan przewiduje też likwidację grupy Ramstein.