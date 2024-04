Informacja ta pojawia się po dwóch podejrzanych incydentach: uszkodzenie rurociągu Nord Stream 1 i 2 we wrześniu 2022 roku oraz uszkodzeniu Balticconnectora między Finlandią a Estonią w październiku zeszłego roku. W przypadku tego ostatniego incydentu mogło dojść do celowego uszkodzenia złącza przez chiński okręt przy pomocy kotwicy.

Reklama

Wyjątkowo wrażliwa infrastruktura: 90 procent internetu znajduje się pod wodą

Didier Maleterre przekazał, że infrastruktura jest wyjątkowo bezbronna ze względu na to, że do jej budowy przyczynił się sektor prywatny, który nie był przygotowany na działania w ramach wojen hybrydowych. - Ponad 90 procent Internetu znajduje się pod wodą. Nasze połączenia między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą a Europą znajdują się pod morzem, co czyni ją infrastrukturą wyjątkowo wrażliwą - mówi Maleterre.

Także rosnąca rola energetyki morskiej ma mieć swoje "słabe punkty". Marcom, czyli centralne dowództwo wszystkich sił morskich NATO ma mieć ponad 100 statków, nuklearnych i konwencjonalnych łodzi podwodnych patrolujących wody, w tym Arktykę, Morze Czarne, Atlantyk, Bałtyk i Morze Śródziemne.

Czytaj więcej rozmowa Premier Grecji: Wspieramy Ukrainę, ale nie jesteśmy gotowi do przekazania jej samolotów F-16 Zobowiązałem się do dalszego wspierania Ukrainy w miarę naszych możliwości, bez uszczerbku dla naszej własnej możliwości obrony - bo my również żyjemy w skomplikowanej części świata - mówi „Rzeczpospolitej” premier Grecji Kiriakos Mitsotakis.

NATO nie jest w stanie ochronić całej infrastruktury

Jednak nawet przy znaczącej obecności NATO nie jest w stanie chronić każdego elementu infrastruktury podmorskiej, powiedział Maleterre. Pomimo tego główna odpowiedzialność za ochronę własnej infrastruktury ma spoczywać na państwach,