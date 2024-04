David Cameron radzi Izraelowi: Bądźcie zarówno twardzi, jak i mądrzy

Cameron w rozmowie z Sky News stwierdził, że Izrael musi być „równie mądry, jak twardy” i powinien myśleć o konsekwencjach jakie może mieć eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie.



- Całkowicie rozumiem tych w Izraelu, którzy chcą zobaczyć więcej (działań), ale sądzę, że to jest czas, by myśleć równocześnie głową i sercem i być równie mądrym, jak twardym patrząc na to, co się dzieje w Gazie — powiedział szef brytyjskiej dyplomacji.



Cameron mówił też,że Izrael może uznać, iż wyszedł zwycięsko z próby sił z Iranem, ponieważ gdyby atak zakończył się sukcesem pociągnąłby za sobą „tysiące ofiar”.



- Próbujemy uniknąć eskalacji i podejmujemy wraz z Amerykanami działania, które pomogą powstrzymać eskalację, ponieważ irański atak był niemal całkowitym niepowodzeniem — podkreślił szef MSZ Wielkiej Brytanii.