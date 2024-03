Stany Zjednoczone wydały 7 marca publiczne ostrzeżenie o ryzyku „nieuchronnego” ataku terrorystycznego w Moskwie, informując o podzieleniu się z Rosją ustaleniami wywiadu. Trzy dni przed atakiem Putin uznał to za próbę „destabilizacji rosyjskiego społeczeństwa”.

Główni sojusznicy Putina chętnie podejmują jego narrację o udziale Ukrainy w zamachu - zauważa Bloomberg.. To skłania do spekulacji, że może on wykorzystać gniew rosyjskiej opinii publicznej z powodu tragedii do zintensyfikowania wojny z Ukrainą, w tym być może poprzez ogłoszenie kolejnej mobilizacji.

Rzecznik Kremla: Rosja nie pogodzi się z istnieniem Ukrainy

Po ataku pod Moskwą rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że „Rosja nie może pogodzić się z istnieniem u swoich granic państwa”, które „jest gotowe zabrać Krym i nowe obwody (w rzeczywistości — okupowane części Ukrainy) (Rosji) wszelkimi środkami, w tym przy użyciu siły”.

Dlatego, mówił rzecznik, dla władz Rosji jest ważne, aby "by przerwać proces szkodzenia naszemu bezpieczeństwu, by wykluczyć możliwość istnienia kolejnej europejskiej „przestrzeni” w pobliżu naszych granic, państwa, które ma agresywne aspiracje wobec nas, państwa przepełnionego nacjonalizmem, gdzie nacjonaliści przeniknęli w struktury władzy".