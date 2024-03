Uznawana przez ONZ Klasyfikacja Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (The Integrated Food-Security Phase Classification) wskazuje, że w części Strefy Gazy przekroczony już został poziom przy którym mamy do czynienia z klęską głodu i obecnie masowe zgony są nieuniknione bez natychmiastowego zawieszenia broni i napływu żywności do rejonów odciętych od dostaw w związku z walkami.