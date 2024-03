Czy będzie wojna Rosja-NATO? Co planuje Władimir Putin?

- Z racjonalnego punktu widzenia Rosja nie powinna podejmować takiego ryzyka i atakować jakiekolwiek państwa NATO. Przemawia za tym dużo argumentów. Ale musimy pamiętać, że w 2021 i na początku 2022 roku większość ekspertów, również tych prokremlowskich, mówiła, że Rosja nie jest gotowa do pełnoskalowej inwazji. Mówiono też, że jeżeli Putin zdecyduje się na taki krok, to będzie to oznaczało katastrofę dla Rosji. Przekonywano, że nie ma wystarczających sił do okupacji i utrzymania terenu. Trzeba mieć na uwadze to, że Rosja ma własne obliczenia, oparte na nadziejach, że wszystko się uda – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego Centrum Razumkowa. Uważa on, że jeżeli Kreml zdecyduje się na konflikt z NATO, to działania Rosjan nie będą przypominały uderzenia na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Na co może się zdecydować Putin?

- Można rozpatrywać różne scenariusze. W grę może wchodzić jakaś operacja z ich strony, której celem byłoby rozbicie jedności NATO. Zdecydować się mogą np. na zajęcie jakiejś niewielkiej części terytorium któregoś z państw Sojuszu, a później postawią ultimatum i będą szantażować. Nie wykluczyłbym, że w takim momencie mogą użyć taktycznej broni atomowej, np. na terytorium Ukrainy, która nie jest członkiem Sojuszu. Narażone są w pierwszej kolejności państwa bałtyckie i tzw. przesmyk suwalski. Całkiem możliwe, że Putin zdecyduje się na prowokację cudzymi rękoma i np. zmusi do tego Aleksandra Łukaszenkę - uważa ukraiński analityk.

Rosja nie odstąpi. Jedyną strategią, którą zna, jest strategia eskalacji. Prof. Agnieszka Legucka

Zagrożenia nie lekceważą również eksperci w Warszawie. Analityczka ds. Rosji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych prof. Agnieszka Legucka uważa, że konsekwencje zaniechań w pomocy walczącej Ukrainie „możemy odczuć na własnej skórze”.

- W moim przekonaniu Rosja szykuje się na taki scenariusz. Zaczynając wojnę w Ukrainie Rosja od początku mówiła, że dąży do zmiany porządku międzynarodowego. I wojnę nad Dnieprem trzeba postrzegać jako jeden z etapów i narzędzi wpływu Rosji wobec Zachodu. Jeżeli Rosjanie nie osiągną swoich celów bez wojny w Europie, wykorzystując np. osłabienie Zachodu i doprowadzenie do bezpośrednich rozmów, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi, to mogą zdecydować się na eskalację sytuacji w Europie — mówi „Rzeczpospolitej” Legucka.