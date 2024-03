„Rosjanie prawdopodobnie uważają, że 2024 rok daje najlepszą możliwość przeprowadzenia ofensywy na dużą skalę przeciw Ukrainie. Przy brakach żołnierzy i amunicji w ukraińskiej armii, Rosjanie prawdopodobnie oceniają zdolności obronne Ukrainy jako niskie” – pisze australijski generał i ekspert wojskowy Mick Ryan.

Reklama

Rosjanie ogłoszą powszechną mobilizację? Nie widać oznak

„Żadna z obecnych rosyjskich operacji nie jest prowadzona na dużą skalę ani nie wydaje się zaplanowana do przełamania ukraińskiej obrony”, a jedynie do wyczerpania pozostałego potencjału ukraińskiej armii – dodaje. Duża ofensywa wymaga zaś znacznej liczby żołnierzy, „biorąc pod uwagę rosyjski styl walki i ukraińską perfekcję w zabijaniu Rosjan”.

Na razie nie widać oznak, by Kreml znów chciał przeprowadzać powszechną mobilizację. Poprzednia – we wrześniu 2022 roku – doprowadziła do szybkiego spadku popularności Władimira Putina. Tego zaś Kreml obawia się najbardziej.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Putin jedno, resort obrony drugie. Rosjanie wypierają Ukraińców, których nie ma Ministerstwo Obrony Rosji chwali się wyparciem w ciągu ostatniej doby "resztek ukraińskich sił zbrojnych" z miejscowości Kozinka w obwodzie biełgorodzkim. Tymczasem niespełna dobę wcześniej Władimir Putin przekonywał, że na terytorium Rosji nie ma żadnych jednostek ukraińskich.

Dlatego próbuje łatać swe oddziały, werbując masowo zagranicznych najemników (np. w Nepalu) lub zezwalając na powoływanie do wojska nie tylko więźniów, ale też osoby aresztowane i oczekujące na proces.