Mychajło Podolak: Władimir Putin zapowiedział eskalację wojny na Ukrainie

- Nie wykluczam, że - mając pod uwagę tragiczne wydarzenia, które mają dziś miejsce - będziemy zmuszeni w pewnym momencie rozważyć stworzenie określonej "strefy sanitarnej" na terenach dziś podległych kijowskiemu reżimowi - powiedział Putin odpowiadając na pytanie, czy Rosja będzie chciała włączyć obwód charkowski do Federacji Rosyjskiej, by zwiększyć bezpieczeństwo obwodu biełgorodzkiego.

Mychajło Podolak: Putin zapowiada eskalację wojny na Ukrainie

Do słów prezydenta Rosji w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera odniósł się Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ocenił, że deklaracja Putina to "jednoznaczna deklaracja, że ta wojna będzie się tylko nasilać".

"To wszystko to bezpośredni dowód na to, że Federacja Rosyjska nie jest gotowa do życia w nowoczesnych stosunkach społecznych i politycznych, biorąc pod uwagę absolutnie suwerenne prawa innych krajów" - dodał.

Władimir Putin mówił, że "strefa sanitarna" miałaby być na tyle duża, by ukraińska armia nie mogła za pomocą zachodniej broni razić celów na terytorium Rosji. Rosyjski przywódca nie podał dalszych szczegółów.