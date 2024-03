„Armie Sojuszu są diametralnie innymi. Przede wszystkim dysponującymi uzbrojeniem zaawansowanym technologicznie, z wielokrotnie większymi możliwościami rażenia, aniżeli mają to Rosjanie w swoim arsenale. Lepiej zorganizowanymi i wyszkolonymi z elastycznymi systemami dowodzenia. A przede wszystkim z dużo większymi możliwościami w zakresie prowadzenia długotrwałych, intensywnych operacji wojskowych w każdych warunkach, z dużym potencjałem do nieprzerwanego zasilania wojsk. Nieporównywalnie większego niż mają to Rosjanie” — analizuje weteran operacji w Iraku.

Gen. Waldemar Skrzypczak: To Rosja obawia się konfrontacji z NATO

Zdaniem Skrzypczaka Moskwa nie była i nie jest obecnie „ani gotowa ani zdolna do prowadzenia długotrwałej wojny”. „Być może w przypadku konfrontacji z jednym przeciwnikiem, który nie jest potęgą militarną, jaką jest obecnie Ukraina, to jest realne, ale na pewno nie w dłuższej perspektywie czasowej” — zastrzega. „Natomiast konfrontacja z NATO, silnym politycznie, ekonomicznie i militarnie sojuszem, będzie dla Rosji wyzwaniem, któremu nie podoła” — wyjaśnia.

„Próba militarnych zmagań z Paktem Północnoatlantyckim byłaby dla Rosji Putina katastrofą i końcem epoki Rosji w ogóle. I jestem przekonany, że na Kremlu są tacy, którzy mają tego świadomość” — podsumowuje generał, którego zdaniem taki scenariusz zakończyłby się rozpadem Rosji. „Jestem przekonany, że to Kreml obawia się konfrontacji z NATO” — dodaje gen. Waldemar Skrzypczak.