Nasilają się ukraińskie ataki na Rosję. Czy to wpłynie na wybory prezydenckie?

Jednak i Putin na pierwszym miejscu postawił: „jeśli nie przeszkodzić wyborom prezydenckim, to w jakiś sposób je naruszyć”. „Ludzie mają prawo głosować na tego, kogo chcą, a nie na tego, na kogo muszą” – odpowiedzieli mu ochotnicy z Legionu. Od piątku do niedzieli w Rosji będą trwały wybory prezydenckie, które znów wygra Putin.

Słabo wyszkoleni i zmotywowani żołnierze na pograniczu

Mimo to rosyjskie dowództwo nie zdecydowało się na wzmocnienie obrony obu obwodów. Nie przeniesiono tam (przynajmniej na razie) jednostek z frontu. Według informacji amerykańskiego Institute for the Study of War trzon rosyjskich sił na pograniczu stanowią słabo wyszkoleni i zmotywowani żołnierze poborowi.

Przy poprzednich atakach, w maju i czerwcu ubiegłego roku, ochotnikom udawało się utrzymać na zajętych terenach pogranicza po kilka dni. Nie wiadomo, jak będzie obecnie i czy rosyjskie dowództwo nie zdecyduje się przed niedzielnym głosowaniem na jakiś duży szturm.

Jednocześnie od nocy z poniedziałku na wtorek trwa masowa ofensywa powietrzna ukraińskiej armii. Co noc wystrzeliwanych jest kilkadziesiąt dronów, trafiających cele położone w siedmiu–dziesięciu rosyjskich regionach, znajdujących się nawet bardzo daleko od linii frontu.

Od nocy z poniedziałku na wtorek trwa masowa ofensywa powietrzna ukraińskiej armii

W najbliższym miejscu walk, Biełgorodzie, ukraiński pocisk trafił siedzibę rosyjskiej policji politycznej, FSB. Wiadomość o tym została skrzętnie usunięta ze wszystkich rosyjskich mediów.