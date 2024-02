Wielka Brytania znów będzie przygotowywac żołnierzy do walki w okopach. Wnioski z Ukrainy

Nasze szkolenie było dostosowane do tego, by skupić się na warunkach walki z powstańcami Ppłk Wilson, brytyjski oficer

- Elementy okopywania się zawsze były częścią szkolenia, ale teraz na nowo skupiamy się na tym jak ewoluowała wojna okopowa — dodał.



Wielka Brytania była jednym z pionierów wojny okopowej w czasie I wojny światowej. Zwłaszcza we Francji, gdzie walczyli Brytyjczycy, wojna ta miała charakter wojny pozycyjnej.



Tak wyglądała sytuacja na froncie w 734. dniu wojny PAP

- Wojna okopowa towarzyszyła nam przez ponad wiek — mówił ppłk Wilson. - Być może w pewnym sensie została odesłana do historii, ale teraz znów jest w centrum uwagi, szczególnie gdy połączy się ją z zagrożeniem ze strony dronów — dodał.



Drony są używane na froncie do przeprowadzania uderzeń ale przede wszystkim do prowadzenia rozpoznania, przez co żołnierzom trudno jest często poruszać się tak, by nie znaleźć się pod ostrzałem. Stąd na linii frontu powstają ciągi okopów mające być bezpieczną kryjówką dla żołnierzy.