Zdaniem analityków z think tanku powściągliwość rosyjskich mediów w informowaniu o drugiej rocznicy wybuchu wojny Rosji z Ukrainą była spowodowana niechęcią do zwracania uwagi na to, że Rosja nadal nie zrealizowała celów wojny ponosząc przy tym duże straty w ludziach.



Rosyjskie media przemilczały drugą rocznicę wybuchu wojny z Ukrainą. Władze Rosji - też

ISW, powołując się na analizę opublikowaną na rosyjskim, opozycyjnym kanale w serwisie Telegram, „Agentstwo. Nowosti” zwraca uwagę, że rosyjskie kanały telewizji publicznej Rossija 1 i Kanał Pierwszy oraz należąca do Gazpromu telewizja NTV, nie wspominały 24 lutego o drugiej rocznicy wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, a o tym, że dwa lata temu tego dnia wybuchła wojna powiedział jedynie rosyjski komentator polityczny, Michaił Leontiew, w programie informacyjnym „Wriemia” na Kanale Pierwszym, ale w żaden sposób nie rozwinął tego wątku.

Think tank pisze, że również przedstawiciele rosyjskich władz poruszali temat drugiej rocznicy wybuchu wojny w stopniu minimalnym.