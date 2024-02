Waszyngton nalega na rozejm w Gazie, Izrael odrzuca warunki Hamasu

Zgodnie z taką logiką porozumienie w sprawie zakładników jest praktycznie niemożliwe. Chyba że w Kairze nastąpi przełom, w rezultacie czego Hamas skłonny będzie złagodzić warunki. Spośród 136 zakładników co najmniej 30 już nie żyje. Ich nazwiska są znane.

Premier Netanjahu powtarza, że jego rząd jest zdecydowany doprowadzić wojnę w Gazie do „całkowitego zwycięstwa nad Hamasem”, co – jak zapewniał w poniedziałek – potrwa jeszcze „miesiące, nie lata”. Podkreśla też, że robi wszystko, aby uwolnić zakładników. Domagają się tego tysiące obywateli w czasie protestów. Ma to jednak ograniczony wpływ na Netanjahu.

– Prócz problemu zakładników w agendzie sekretarza Blinkena jest także sprawa ułożenia relacji na Bliskim Wschodzie po zakończeniu wojny w Gazie. Chodzi o plan tzw. two states solution, czyli uznania przez Izrael prawa do istnienia przyszłego państwa palestyńskiego – mówi „Rz” Avi Scharf z dziennika „Haarec”. Premier Netanjahu zdecydowanie odrzucał do tej pory takie rozwiązanie. Jego akceptacja pociągnęłaby za sobą rozpad obecnego rządu w rezultacie wyjścia z koalicji dwu ministrów reprezentujących skrajnie nacjonalistyczne poglądy. Zdaniem Aviego Scharfa niewykluczone, że Netanjahu może zmienić w tej sprawie zdanie po deklaracjach liderów opozycji, że byliby gotowi wejść do rządu i zaakceptować amerykański plan rozpoczęcia procesu prowadzącego do powstania palestyńskiego organizmu państwowego w Strefie Gazy i okupowanego Zachodniego Brzegu.