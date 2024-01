Najniebezpieczniejsze miejsce świata: Krym atakowany co drugi dzień

Na pełnym morzu i po moście

Same okręty rosyjskiej Floty co najmniej 23 razy atakowano na pełnym morzu. Brak jest jednak wiarygodnych informacji z jakim skutkiem. Nawet jeśli jednostki zostały w nich uszkodzone, to uciekały potem do portów we wschodniej części Morza Czarnego.

W zeszłym roku nie mniej niż cztery razy atakowano most Krymski, w tym najmocniej 17 lipca gdy zniszczono jego sekcję drogową i uszkodzono tor kolejowy. Zniszczenia były jednak mniejsze niż w słynnym ataku z października 2022 roku, gdy na moście zapaliły się cysterny z paliwem.

Na wybrzeżu i w głębi półwyspu

Poza bazą Floty i mostem, półwysep najczęściej był atakowany w zachodniej części (33 razy), przy czym eksperci liczą tylko uderzenia powietrzne, nie uwzględniają natomiast desantów ukraińskich komandosów. W jednym z największych takich ataków z morza 24 sierpnia (m.in. na najdalej na zachód wysuniętą część Krymu – przylądek Tarchankut) zostały zniszczone instalacje radarowe a ukraińscy żołnierze wywiesili nad półwyspem ukraińską flagę.

Poza tym co najmniej 21 razy z powietrza atakowano rejon Dżankoja, na północy Krymu. Tam znajduje się bardzo dużo wojskowych magazynów oraz lotnisk, z których atakowana jest Ukraina. Tędy również przebiegają linie kolejowe od mostu Krymskiego w stronę obecnej linii frontu w częściowo okupowanych ukraińskich obwodach chersońskim i zaporoskim.

Świąteczna eksplozja okrętu wojennego

Dodatkowo nie mniej niż 15 razy uderzono w rejonie Teodozji, portu w południowo wschodniej części półwyspu, dokąd rosyjskie dowództwo przeniosło część okrętów z Sewastopola. W najsłynniejszym takim ataku w świąteczną noc z 25 na 26 grudnia ubiegłego roku trafiony został okręt desantowy Nowoczerkask. Na pokładzie miał prawdopodobnie niewyładowany transport irańskich dronów Shahid. W każdym razie eksplozja była ogromna i zniszczyła część urządzeń portowych oraz jeszcze jeden statek cumujący przy nabrzeżu.