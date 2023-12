Kraj z Azji apeluje do Rosji: Odeślijcie nam naszych żołnierzy

Nepal nie ma jednak takiego samego porozumienia z Rosją.



Katmandu w wydanym komunikacie poinformowało, że sześciu obywateli Nepalu, służących w rosyjskiej armii, zginęło. Władze Nepalu nie podają żadnych szczegółów dotyczących okoliczności ich śmierci.



Nepal ma podejmować dyplomatyczne działania, by doprowadzić do powrotu do kraju obywatela Nepalu, który walczył w rosyjskiej armii i został wzięty do niewoli na Ukrainie

"Rząd Nepalu zażądał od rosyjskiego rządu natychmiastowego zwrotu ich ciał i wypłaty rekompensat rodzinom" - czytamy w komunikacie MSZ Nepalu.



150-200 obywateli Nepalu walczy w szeregach rosyjskiej armii?

Katmandu apeluje do swoich obywateli, aby nie wstępowali w szeregi armii żadnego państwa, które prowadzi wojnę.