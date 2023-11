Do ostatniej chwili nie było jasne, czy zawieszenie broni zostanie uzgodnione, ponieważ obie strony nie były w stanie się porozumieć co do liczby Izraelczyków, którzy mieli być uwolnieni przez Hamas.



Według armii Izraela Hamas nadal przetrzymuje blisko 160 zakładników.



W czwartek do Tel Awiwu przyleci sekretarz stanu USA, Antony Blinken.



Wojna Izraela z Hamasem trwa od 7 października

Wojna Izraela z Hamasem trwa od 7 października, gdy Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael, w czasie którego zginęło ok. 1 200 mieszkańców tego kraju, a ponad 240 uprowadzono do Strefy Gazy jako zakładników.



W odpowiedzi Izrael rozpoczął operację odwetową - najpierw zaczął ostrzeliwać Strefę Gazy z powietrza, wody i morza, a następnie rozpoczął operację lądową w północnej Gazie.



W wyniku izraelskich działań odwetowych zginąć miało ok. 15 tys. Palestyńczyków, z czego 40 proc. stanowiły dzieci - podaje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy.