Żołnierze Izraela wkroczyli do szpitala Al-Szifa w Gazie. "Przed SOR-em stanęły czołgi"

"Doniesienia o wtargnięciu wojska do szpitala Al-Szifa są głęboko niepokojące" - oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że WHO ponownie straciła kontakt z personelem medycznym szpitala. "Bardzo martwimy się o bezpieczeństwo pracowników i pacjentów" placówki - dodał szef WHO.

Działania wojsk Izraela potępiła Jordania. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło szturm izraelskich sił okupacyjnych na szpital Al-Szifa w okupowanej Gazie jako naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego, szczególnie Konwencji Genewskiej z 1949 r. dotyczącej ochrony cywilów w czasie wojny" - czytamy w oświadczeniu, w którym podkreślono, że to Izrael odpowiada za bezpieczeństwo cywilów i personelu medycznego szpitala.

MSZ Jordanii wezwało Izrael do zakończenia operacji w Gazie. Rzecznik resortu Sufyan Al-Qudah oświadczył, że kontynuowanie wojny przeciwko Gazie i jej mieszkańcom, branie na cel obiektów cywilnych w Strefie Gazy, systematyczne niszczenie infrastruktury krytycznej oraz polityka odpowiedzialności zbiorowej stanowią rażące naruszenie prawa międzynarodowego i praw człowieka oraz są tożsame ze zbrodnią wojenną.

"Gdzie jest społeczność międzynarodowa?"

Al-Dżazira podała, że udało jej się skontaktować z jednym z lekarzy przebywających na terenie szpitala Al-Szifa. W cytowanej relacji dr Ahmed Mokhallalati mówił, że od wtorkowego wieczoru trwały "nieustanne strzały, bombardowania i ataki". - To okropny czas dla cywilów chroniących się w szpitalu z dziećmi - dodał. Zaznaczył, że w szpitalu nie ma bieżącej wody, a sprawy higieny są wyzwaniem.