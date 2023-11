Beniamin Netanjahu zapowiada izraelskie rządy w Strefie Gazy

- Jeśli chodzi o taktyczne krótkie przerwy - godzina tu, godzina tam - już takie mieliśmy. Sądzę, że możemy sprawdzać okoliczności, aby umożliwić napływ pomocy humanitarnej lub opuszczenie (Strefy Gazy) przez zakładników - powiedział Netanjahu. - Ale nie sądzę, aby doszło do ogólnego zawieszenia broni - dodał.



Jak dotąd w działaniach wojennych Izraela w Strefie Gazy zginąć miało 10 022 Palestyńczyków, w tym 4 104 dzieci - podaje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. Z kolei w ataku Hamasu na Izrael z 7 października zginęło ok. 1 400 osób, a ponad 240 zostało wywiezionych do Strefy Gazy w charakterze zakładników.



Antonio Guterres: Strefa Gazy staje się cmentarzem dla dzieci

Międzynarodowe organizacje alarmują, że palestyńskie szpitale nie radzą sobie z napływem rannych, a Palestyńczykom kończą się zapasy wody pitnej i żywności.



Szefowie różnych agencji ONZ zaapelowali w poniedziałek o natychmiastowe zawieszenie broni w konflikcie. Tymczasem USA naciskają na Izrael, by ten wyraził zgodę na "humanitarne przerwy w walkach" co ma umożliwić napływ pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Jednocześnie USA zgadzają się z oceną Izraela, że w przypadku zawieszenia broni Hamas otrzymałby czas na przegrupowanie swoich sił.



Tymczasem sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres ostrzegł, że Strefa Gazy staje się "cmentarzem dla dzieci" i wezwał do pilnego zawieszenia broni.