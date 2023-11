Trump chciał zakończyć wojnę na Ukrainie w 24 godziny, Zełenski zaprasza go do Kijowa. "Wystarczą mi 24 minuty"

- Uważam, że to najważniejsze. Sądzę, że w USA i w Unii Europejskiej ważna jest postawa zwykłych ludzi. To ich wsparcie. To ich pieniądze. To zależy od nich - przekonywał.

Donald Trump: Wojnę Rosji z Ukrainą zakończę w 24 godziny

We wrześniu Donald Trump w rozmowie z NBC News deklarował, że jeśli zostanie ponownie wybrany prezydentem USA, to rozwiąże kwestię wojny na Ukrainie w 24 godziny. Były prezydent nie podał wielu szczegółów tego, jak zamierzałby osiągnąć taki cel. - Jeśli powiem dokładnie, stracę wszystkie moje atuty - przekonywał.

- Powiedziałbym pewne rzeczy Putinowi. Powiedziałbym pewne rzeczy Zełenskiemu - mówił Trump dodając, że "zawarłby sprawiedliwy dla wszystkich układ".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie chcą, by ranni żołnierze szybciej wracali do służby Ministerstwo Obrony Rosji proponuje zmiany w przepisach, które umożliwią szybszy powrót do służby rannym żołnierzom kontraktowym pełniącym służbę w jednostkach wojsk powietrzno-desantowych.

Ukraińskie władze odrzucają możliwość zawarcia porozumienia z Rosją, jeżeli wszystkie wojska rosyjskie nie zostaną wycofane z terenów ukraińskich, a Ukraina nie wróci do swych granic, co wiązałoby się także z odzyskaniem przez Kijów Krymu, anektowanego przez Rosję w 2014 r.