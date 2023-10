- Nie należy się spieszyć i nie trzeba podejmować żadnego ryzyka - mówi Klein.

Według ekspertów, przeciwnicy Izraela używają co najmniej czterech rodzajów tuneli. Wzdłuż północnej granicy z Libanem, Hezbollah używa diamentowych wierteł do wycinania przejść w skałach.

Na południowej granicy, gdzie Izrael i Hamas toczą wojnę, tunele ze Strefy Gazy do Egiptu są od dawna wykorzystywane do przemytu towarów. Tunele do Izraela były wykorzystywane do ataków na izraelskie wioski.

Czego może spodziewać się Izrael w Strefie Gazy?

Uważa się, że labirynt pod samą Strefą Gazy jest najbardziej rozległy, złożony i skomplikowany, z długimi korytarzami biegnącymi zygzakiem na różnych głębokościach pod miastem. Niektórzy szacują, że ich łączna długość to nawet kilkaset kilometrów.

Mieszkańcy Gazy używali tuneli do przemytu już w latach 60-tych, ale w tamtym czasie były one "krótkie i płytkie" - powiedział Joel Roskin, geomorfolog z izraelskiego Uniwersytetu Bar-Ilan i major rezerwy IDF.

Gleba w Strefie Gazy jest idealna do kopania studni, co czyni ją również idealną do drążenia tuneli. Roskin powiedział, że na początku tunele często się zawalały, ale z czasem Hamas nauczył się je wzmacniać, zaczynając od drewnianych desek, a następnie metalowych belek i cementu.